Peacemaker: Neuer Trailer zum Serien-Ableger von The Suicide Squad

Mit "Peacemaker" bekommt der titelgebende Antiheld aus James Gunns The Suicide Squad demnächst sein eigenes Serien-Spin-off spendiert. Nachdem es im Oktober bereits einen ersten Teaser zu sehen gab, reicht HBO Max jetzt den offiziellen Trailer nach.Die Post-Credit-Szene von The Suicide Squad hatte es bereits verraten: Peacemaker (gespielt von John Cena) hat die Ereignisse auf der Insel Corto Maltese überlebt und wurde schwer verletzt in die USA zurückgebracht. Nach seiner Genesung nimmt er dort nun wieder Aufträge von der Regierung an, um den Frieden in seiner Heimat zu sichern - um jeden Preis. Wie der neue Trailer verrät, wird Peacemaker zusammen mit einem neuen Team auf geheimnisvolle Zielpersonen, die sogenannten "Butterflies" angesetzt, welche die Sicherheit der USA bedrohen.Staffel 1 von Peacemaker startet mit acht Episoden am 13. Januar 2022 bei HBO Max. James Gunn hat alle Drehbücher selbst geschrieben und zudem auch bei fünf Folgen Regie geführt. Ein Startdatum für Deutschland gibt es leider auch weiterhin nicht.