Peacemaker: Der erste Teaser zum The Suicide Squad-Spin-off ist da

HBO Max und die DC Studios haben einen ersten Teaser zu Peacemaker veröffentlicht. Das Spin-off zum erst kürzlich gestarteten Kinofilm The Suicide Squad rückt den titelgebenden Antihelden Peacemaker in den Mittelpunkt, der so wie im Film natürlich von John Cena verkörpert wird. Das erste Video vom DC FanDome zeigt schon einmal, wie abgedreht und verrückt die Serie wird.



Die Serie soll inhaltlich an die Ereignisse von The Suicide Squad anknüpfen beziehungsweise zumindest nach diesen spielen. Wie das Video zeigt, ist der manchmal etwas trottelige Peacemaker hier nun mit einem neuen Team unterwegs. Außerdem werden wir anscheinend mehr über dessen Vergangenheit erfahren. Im Teaser ist unter anderem auch sein Vater zu sehen, der von Robert Patrick gespielt wird.



In den USA startet Peacemaker am 13. Januar 2022 bei HBO Max. Wann und wo es hierzulande losgeht, ist derzeit noch nicht bekannt.