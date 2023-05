Neuer Trailer zu Foundation: Staffel 2 der Apple-Serie startet im Juli

Mit Foundation war vor anderthalb Jahren eine überaus ambitionierte Science-Fiction-Serie bei Apple TV+ gestartet, die auf einer gleichnamigen Buchreihe des Autors Isaac Asimov basiert. Demnächst geht es an gleicher Stelle mit der zweiten Staffel weiter, die neben einem genauen Starttermin jetzt auch einen neuen Trailer erhalten hat.Foundation - Staffel 2 startet am 14. Juli weltweit und exklusiv auf Apples Streaming-Plattform und versorgt Fans dann mit insgesamt zehn neuen Folgen, die im wöchentlichen Rhythmus immer freitags anlaufen.Und es dürfte spannend weitergehen, denn: Staffel 2 wird mehr als ein Jahrhundert nach dem vorläufigen Finale ansetzen. Die Foundation ist in ihre religiöse Phase eingetreten und die Verkündung der Kirche von Seldom hat einen Krieg mit dem Imperium ausgelöst. Währenddessen schmiedet eine rachsüchtige Königin, ebendieses Imperium von innen heraus zu Fall zu bringen.Auch die Auflösung der Cleonen soll in den neuen Folgen eine Rolle spielen und eine Entdeckung von Hari, Gaal und Salvor verheißt wenig Gutes. Fest steht, dass es mit Laura Birn, Cassian Bilton und Terrence Mann ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren beziehungsweise Darstellern geben wird.