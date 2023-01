Foundation: Apple zeigt den ersten Trailer zu Staffel 2 der Sci-Fi-Serie

Das ambitionierte Sci-Fi-Mammutprojekt Foundation geht in diesem Sommer weiter. Dies bestätigte jetzt Apple und belohnte Fans gleichzeitig mit einem ersten Trailer zur zweiten Staffel. Dieser zeigt, wie es in den neuen Folgen weitergeht.Gestartet war die Serienadaption von Isaac Asimovs gleichnamiger Buchreihe 2021 mit zunächst zehn Folgen. Dass dies nicht einmal ansatzweise genügt, um die recht komplexe Geschichte der Vorlage zu erzählen, ist selbstverständlich und demnächst dürfen sich Fans nach einem Jahr Pause wieder auf Nachschub freuen.Foundation zeichnet das Bild einer weit entfernten Zukunftsvision, in der eine Gruppe Verbannter nach einem Weg sucht, die Menschheit zu retten und nach dem Zusammenbruch eines galaktischen Imperiums eine neue Zivilisation aufzubauen. Wie die nun veröffentlichte Sneak Peek verrät, markiert die zweite Staffel den Beginn der zweiten Krise.Foundation - Staffel 2 soll im Sommer 2023 exklusiv bei Apple TV Plus starten, ein genaues Datum ist aber noch nicht bekannt. In den Hauptrollen sind dann unter anderem Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell und Leah Harvey zu sehen.