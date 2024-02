Netflix - Vorschau auf kommende Filme und Serien im Jahr 2024

3 Body Problem

Auch in diesem Jahr möchte Netflix zahlende Abonnenten mit einer großen Auswahl an neuen Filmen und Serien bei Laune halten und zugleich möglichst viele Neukunden gewinnen. Mit welchen Formaten dies unter anderem gelingen soll, zeigt jetzt ein neues Video, das einen Vorgeschmack auf kommende Streaming-Highlights liefert.So zeigt Netflix in diesem Jahr etwa neue Folgen von Bridgerton, Diplomatische Beziehungen, The Night Agent oder Squid Game. Auch Cobra Kai, Sweet Tooth und The Umbrella Academy kehren zurück, enden aber auch jeweils mit der neuen Staffel. Mit Serien wie 3 Body Problem oder Avatar - Der Herr der Elemente steht aber bereits vielversprechender Nachschub in den Startlöchern.Auch Filmfans sollen bei Netflix auf ihre Kosten kommen, etwa mit der Sci-Fi-Fortsetzung Rebel Moon - Teil Zwei: Die Narbenmacherin, dem Fantasy-Film Damsel oder der Actionkomödie Back in Action. Für Beverly Hills Cop: Axel F schlüpft Eddie Murphy erneut in seine Kultrolle der 1980er- und 1990er-Jahre.