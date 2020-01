Narcos: Mexico - Netflix zeigt ersten Teaser-Trailer zu Staffel 2

Eigentlich sollte die Geschichte der Serie Narcos: Mexico in einer vierten Staffel von Narcos verarbeitet werden, allerdings entschieden sich die Macher anders und starteten ein ei­ge­nes Spin-off. Dieses geht demnächst in einer zweiten Staffel weiter, vorab zeigt Netflix nun ein erstes stimmungsvolles Teaser-Video zu den neuen Folgen.Während die Hauptserie größtenteils in Kolumbien angesiedelt ist, verlegt der Ableger die Handlung nach Mexiko. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Drogenboss Miguel Ángel Félix Gallardo (gespielt von Diego Luna), der es in den neuen Folgen allerdings schwer haben dürfte, seine Machtposition auch weiterhin zu behaupten, denn das nun ver­öf­fent­lichte Video hat eine recht deutliche Botschaft an Gallardo: "Niemand ist unantastbar".Staffel 2 von Narcos: Mexico startet am 13. Februar 2020 bei Netflix, ab diesem Datum werden dann insgesamt zehn neue Folgen zum Abruf bereitstehen.