Narcos: Mexico - Ausführlicher Trailer zu Staffel 2 der Netflix-Serie

Das Netflix-Original Narcos: Mexico startet im Februar in die zweite Staffel. In einem längeren Trailer zeigt der Streaming-Dienst nun, wie es in den neuen Folgen mit Miguel Ángel Félix Gallardo weitergeht, der es künftig noch schwerer haben dürfte, an der Macht zu bleiben.Anders als die Haupt- beziehungsweise Vorgängerserie Narcos spielt Narcos: Mexico - wie es der Titel unschwer erkennen lässt - nicht mehr in Kolumbien, sondern in Mexiko. Das ursprünglich als vierte Narcos-Staffel geplante Format wurde aufgrund des Orts- und Personalwechsels dann aber als eigenständige Serie losgelöst. Im Mittelpunkt steht dabei der Drogenboss Miguel Ángel Félix Gallardo (gespielt von Diego Luna), der sich nicht nur gegen Intrigen in seinem eigenen Kartell durchsetzen muss, sondern es auch noch mit hartnäckigen DEA-Agenten zu tun bekommt.Narcos: Mexico startet am 13. Februar 2020 bei Netflix. Im Fernsehen geht es bei TNT Serie sogar schon einen Tag früher los.