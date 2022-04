Love, Death & Robots: Termin für Staffel 3 steht fest, erster Teaser

Netflix setzt demnächst die explizit an Erwachsene gerichtete Animationsserie Love, Death & Robots fort: Die neuen Folgen gibt es bereits ab Mai dieses Jahres zu sehen, ein erster Teaser-Trailer gibt vorab einen kurzen Ausblick auf die wieder einmal recht skurrilen Science-Fiction-Geschichten.Auch in der dritten Staffel der Anthologie-Serie steuern wieder mehrere Regisseure ihre eigenen Geschichten bei, wodurch jede Episode ihre ganz eigene Handschrift trägt. Im Trailer sind daher sowohl gezeichnete als auch computeranimierte Sequenzen zu sehen, die allerdings noch nicht wirklich viel über den Inhalt der jeweiligen Folgen verraten. Es dürfte aber erneut ziemlich verrückt und mitunter nicht ganz jugendfrei zugehen.Staffel 3 von Love, Death & Robots startet am 20. Mai 2022 weltweit bei Netflix. So wie auch schon in der letzten Staffel wird es dieses Mal wieder acht neue Folgen geben.