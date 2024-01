The Gentlemen: Erster Trailer zur neuen Netflix-Serie von Guy Ritchie

Erbe eines Grasimperiums

Mit The Gentlemen hatte Guy Ritchie vor ein paar Jahren eine durchaus erfolgreiche Gaunerkomödie ins Kino gebracht. Von dieser inspiriert startet demnächst auf Netflix eine gleichnamige Serie, bei der ebenfalls Guy Ritchie Regie führt. Ein erster Teaser-Trailer soll nun Lust auf mehr machen.The Gentlemen führt Zuschauer in die Welt der britischen Aristokratie, wo diese eine "neue Klasse von Kriminellen" kennenlernen werden, verrät Netflix. Anstatt aber bereits bekannte Charaktere aus dem im Jahr 2019 veröffentlichten Film zurückzubringen, stehen in der Serie nun also eine Reihe neuer Charaktere im Mittelpunkt.Allen voran wird dies Eddie Horniman oder auch der Duke von Halstead (gespielt von Theo James) sein, der nach dem Tod seines Vaters dessen Erbe antritt. Neben einem großen Anwesen erbt Eddie aber noch viel mehr als er erwartet hatte, denn er wird zugleich auch Teil eines blühenden Cannabisimperiums - und scheint schon kurz darauf auch Gefallen an der Welt des Verbrechens zu finden.Ray Winstone wird in The Gentlemen in die Rolle des "Unternehmers" Bobby Glass schlüpfen, dem besagtes Gras-Imperium gehört. Der erste Trailer zeigt außerdem dessen Tochter Susie Glass (Kaya Scodelario), die natürlich ebenfalls in die Drogengeschäfte verwickelt ist.Staffel 1 von The Gentlemen umfasst insgesamt acht Folgen, welche alle im März 2024 auf Netflix starten.