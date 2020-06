Dark - Netflix stimmt auf die spannende Finale der Mystery-Serie ein

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Die deutsche Mystery-Serie Dark zählt zu den erfolgreichsten Netflix-Serien und konnte nicht nur hierzulande eine große Fangemeinde um sich versammeln. Dennoch geht es mit der Geschichte schon bald zu Ende. Was Zuschauer in der dritten und damit dann zugleich auch letzten Staffel erwartet, zeigt Netflix nun in einem neuen Trailer.Auch die dritte Staffel von Dark spielt wieder mit den Themen Zeitreisen und Alternativ­wel­ten und dürfte wohl einige überraschende Wendungen bereithalten. Allerdings versprechen die Macher auch, dass am Ende alle Fäden auf spektakuläre Art zusammenlaufen. Ob es gelingt, die Zeitschleife zu durchbrechen und die von der fiktiven Stadt Winden ausgehende Apokalypse zu stoppen, erfahren wir schon sehr bald in insgesamt acht neuen Folgen.Diese starten nämlich am 27. Juni 2020 bei Netflix - was passenderweise auch das Datum der Apokalypse innerhalb der Serie ist. Dark ist die erste von Netflix in Deutschland produzierte Serie, die Dreharbeiten fanden vor allem in der Region Berlin/Brandenburg statt.