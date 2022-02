Lightyear: Toy Story-Prequel verspricht viel intergalaktischen Spaß

Welchen Film hat Andy aus Toy Story gesehen?

Toy Story dürften den meisten Filmfans ein Begriff sein und damit natürlich auch dessen zwei Protagonisten, Cowboy Woody und der Space Ranger Buzz Lightyear. Letzterer bekommt dieses Jahr einen Solo-Film. Dabei handelt es sich um ein Prequel, allerdings der etwas anderen Art. Denn der Pixar-Film mit dem schlichten Titel Lightyear erzählt die Geschichte des "echten" Astronauten.Bei Buzz Lightyear, dem sprechenden Spielzeug, handelt es sich bekanntlich um eine Action-Figur. Doch was wir bisher nicht wussten: Sie basiert auf einem "echten" Astronauten, zumindest in der Welt, die das Animationsstudio Pixar erschaffen hat. Und dieser hat, gemessen an der neuen Vorschau, eine aufregende Karriere gehabt. Denn im ersten vollwertigen Trailer zum im Juni startenden Film erlebt der Astronaut tatsächlich ein aufregendes Abenteuer voller Killer-Roboter und Roboter-Katzen.Der Figur Buzz Lightyear leiht im Original nicht länger Tim Allen die Stimme, in der so genannten "Origin Story" wird er von Chris Evans gesprochen, dieser ist natürlich vor allem für seine Rolle als Captain America bekannt."In Toy Story schien es diese unglaubliche Hintergrundgeschichte zu geben, dass er ein Space Ranger ist, die nur angedeutet wird, und ich wollte diese Welt immer weiter erkunden", beschreibt Regisseur Angus MacLane die Hintergründe des Filmes. "Mein Pitch für Lighytear lautete also: 'Welchen Film hat Andy (Anm.: der Junge aus Toy Story) gesehen, der ihn dazu gebracht hat, sich ein Buzz Lightyear -Spielzeug zu wünschen?' Ich wollte diesen Film sehen. Und jetzt habe ich das Glück, ihn machen zu dürfen."Die genaue Geschichte von Lightyear ist noch nicht bekannt, im neuen Trailer bekommt man aber einen guten Eindruck, in welche Richtung es geht: So wird der Space Ranger auf einem Testflug gehen, um eine Rettungsmission durchzuführen oder einem Planeten zu entkommen, wo Buzz und Co. gestrandet sind. Und dann geht das Abenteuer erst richtig los.