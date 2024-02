2015 veröffentlichte Pixar mit "Alles steht Kopf" (Inside Out) einen durchaus erfolgreichen Animationsfilm, der sich rund um die unterschiedlichen Emotionen im Kopf der elfjährigen Riley drehten. Neun Jahre später dürfen sich Fans nun über eine Fortsetzung freuen, in welcher der Einzug einer Reihe neuer Emotionen in Rileys Oberstübchen für reichlich Chaos sorgen wird - typisch Teenager. Los geht es am 13. Juni 2024 im Kino.