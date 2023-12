Leave the World Behind: Finaler Trailer zum Endzeitdrama von Netflix

Mitten in der Vorweihnachtszeit lässt Netflix noch einmal die Welt untergehen: In Leave the World Behind entwickelt sich ein idyllischer Familienurlaub in ein Endzeitdrama, dessen wahres Ausmaß der nun veröffentlichte finale Trailer lediglich erahnen lässt.Leave the World Behind basiert auf der gleichnamigen Romanvorlage des Schriftstellers Rumaan Alam und wurde von Netflix in Starbesetzung adaptiert. Julia Roberts und Ethan Hawke spielen hier ein Ehepaar, das zusammen mit ihren beiden Kindern einen ruhigen Urlaub geplant hat und dafür ein abgelegenes Haus auf Long Island gemietet hat.Kurz nach ihrer Ankunft passieren jedoch seltsame Dinge: Fernsehen, Radio, Internet und Telefon funktionieren nicht mehr und auch die Wildtiere verhalten sich seltsam. Schließlich statten noch zwei Fremde der Familie einen Besuch ab und berichten von einem verheerenden Cyberangriff, der das ganze Land lahmgelegt zu haben scheint.Zum weiteren Cast zählen unter anderem noch Mahershala Ali, Myha'la, Farrah Mackenzie, Charlie Evans und Kevin Bacon. Regie führte Sam Esmail (Mr. Robot, Homecoming). Leave the World Behind startet am 8. Dezember 2023 auf Netflix.