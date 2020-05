Ju-On: Origins - Gruseliger Trailer zur kommenden Netflix-Serie

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Der Fluch der auch hierzulande recht bekannten Horrorfilmreihe Ju-On sucht schon bald auch das Streaming-Portal Netflix heim - und zwar in Form einer neuen Serie, in der weitere Menschen dem schrecklichen Fluch in einem japanischen Haus zum Opfer fallen. Dass die Serie ähnlich gruselig wie die Filme werden könnte, zeigt Netflix im ersten Trailer zu Ju-On: Origins.Was genau Horrorfans in der ersten Serienadaption der schon mehrfach in Japan und Hollywood verfilmten Geistergeschichte erwartet, hat der Streaming-Dienst noch nicht verraten. Das nun veröffentlichte Video stellt aber schon einmal klar, dass es die Zuschauer wieder in das Saeki-Haus zurückführt, über dem seit einer schlimmen Familientragödie ein todbringender Fluch liegt. Hier versucht ein Ermittler, diesem Fluch auf den Grund zu gehen.Dabei scheint die Serie auf eine vergleichbar unheimliche Atmosphäre wie die Filme abzuzielen und dürfte daher nichts für allzu Schreckhafte sein. Ju-On: Origins startet mit sechs Folgen am 5. Juli 2020 bei Netflix.