Aquaman: Lost Kingdom: Der offizielle Trailer zum DC-Film ist da

Superhelden-Spektakel unter Wasser

Im Dezember startet Aquaman: Lost Kingdom im Kino und natürlich wird dann wieder einmal Jason Momoa in die Rolle des Königs von Atlantis schlüpfen. Jetzt steht der erste Trailer zum Film bereit und zeigt, was uns in der Fortsetzung zur bislang erfolgreichsten DC-Comicverfilmung erwartet.In Aquaman: Lost Kingdom steht der Titelheld vor einer schwierigen Doppelaufgabe. So muss dieser nun nicht nur seine neue Aufgabe als Vater stemmen, sondern sich auch um das Wohlergehen von Atlantis kümmern. Allerdings ist beides in großer Gefahr, denn: Der Schurke Black Manta ist weiterhin davon besessen, den Tod seines Vaters zu rächen und Aquaman alles zu nehmen, was ihm wichtig ist. Es steht also einiges auf dem Spiel.Zudem sorgt ein nicht ganz unbedeutendes Detail dafür, dass Black Mantas Plan dieses Mal auch wirklich aufgehen könnte. Dieser hat nämlich den Schwarzen Dreizack in seinen Besitz gebracht, der ihm unvorstellbare Macht verleiht. Aquaman benötigt daher Hilfe - und findet diese in seinem Bruder Orm, zu dem er jedoch eine nicht ganz unkomplizierte Beziehung führt.Regie bei Aquaman: Lost Kingdom führte erneut James Wan, neben Momoa spielen in dem Film unter anderem noch Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II und Nicole Kidman mit. Los geht es am 21. Dezember 2023 im Kino.