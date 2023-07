Invincible: Starttermin für Staffel 2 steht, Atom Eve-Special verfügbar

Invincible geht im November weiter

Atom Eve-Prequel ab jetzt bei Prime Video

Invincible auf Prime Video Neue Folgen ab 3. November 2023

Zum Angebot

Gute Neuigkeiten für Fans der Animationsserie Invincible: Amazon hat nicht nur das genaue Startdatum mitsamt Teaser-Video für die zweite Staffel veröffentlicht, sondern überraschend auch eine Spezialfolge zu Prime Video hinzugefügt, die sich um den Charakter Atom Eve dreht.Invincible war 2021 überaus erfolgreich bei Prime Video gestartet und endete damals ziemlich überraschend, zumindest für all jene, die die gleichnamige Comic-Reihe des The Walking-Dead-Schöpfers Robert Kirkman nicht kennen. Staffel 2 soll nun direkt am vorläufigen Finale anknüpfen. Zur Erinnerung: Mark Grayson beziehungsweise Invincible hatte damals erfahren, dass sein Vater Nolan Grayson (Omni-Man) kein Superheld mit guten Absichten ist, sondern ein Außerirdischer, dessen Spezies die Erde erobern möchte.Wie genau es in Staffel 2 weitergeht, verrät die Vorschau zwar noch nicht, fest steht bisher, dass es ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren geben wird und auch viele neue zu diesen hinzustoßen werden. Viel wichtiger dürfte wohl ohnehin das Datum sein, welches Amazon in dem Video verrät: Staffel 2 von Invincible startet demnach am 3. November 2023.Allerdings wird es dann zunächst nur vier der insgesamt acht Episoden der neuen Staffel zu sehen geben, bevor die Serie eine kleine Pause einlegt. Die verbleibenden Folgen werden dann Anfang 2024 nachgereicht.Wer sich einen früheren Start der neuen Folgen gewünscht hatte, für den hat Amazon zumindest ein kleines Trostpflaster vorbereitet: Ab sofort steht nämlich eine Prequel-Episode bei Prime Video zum Abruf bereit. Diese dreht sich um den Charakter Samantha Eve Wilkins/Atom Eve und erzählt, wie diese ihre Superkräfte entdeckt und mit einer finsteren Familiengeschichte konfrontiert wird.