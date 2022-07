Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - Neuer Teaser steht bereit

Am Mittwoch hatte Amazon ein neues Teaser-Video zur mit Spannung erwarteten Serie Herr der Ringe: Die Ringe der Macht veröffentlicht - allerdings nur für Prime-Kunden. Ab sofort steht der Clip aber auch für alle anderen ohne aktives Abonnement bereit.Die Sneak Peek hat eine Länge von knapp einer Minute und kommt insgesamt ohne viele Worte aus. Zu sehen ist ein Meteorit, der von verschiedenen Einwohnern Mittelerdes argwöhnisch beobachtet wird. Neben einigen beeindruckenden Landschaftsaufnahmen zeigt der Clip auch viele unbekannte Gesichter - zumindest die baumartigen Ents lassen sich in einer kurzen Szene blicken.Bis zum nächsten Ausschnitt müssen sich Fans nicht mehr lange gedulden, denn wie Amazon am Ende des Videos verrät, soll es bereits am 14. Juli einen neuen Teaser zur Serie geben - ob dieser dann gleich für alle oder zunächst wieder nur für Prime-Abonnenten abrufbar ist, ist noch nicht bekannt.