Fast & Furious 10: Jason Momoa sprengt im neuen Trailer den Vatikan

Es wird persönlich

Rückkehr vieler Stars

Im Mai startet Fast & Furious 10 im Kino und läutet dann den Anfang vom Ende der Filmreihe ein: Einen elften Teil wird es noch geben, danach ist dann aber endgültig Schluss. Bevor so weit ist, bekommen es Dom Toretto und seine Familie aber mit ihrem bislang gefährlichsten Gegner zu tun. Jetzt gibt es einen neuen Trailer.Auch wenn der von Vin Diesel gespielte Dominic Toretto praktisch auf der Überholspur lebt, wird er in Fast & Furious 10 letztendlich doch von seiner Vergangenheit eingeholt: Ein gewisser Dante (Jason Momoa) ist nämlich fest entschlossen, Dom und seine Crew ein für alle Mal aus dem Weg zu räumen. Der Grund dafür ist - wie so oft - ziemlich persönlich, denn: Dante ist der Sohn des brasilianischen Drogenbarons Reyes, den Dom in Fast & Furious 5 (2011) in Rio de Janeiro tötete und gleichzeitig sein Imperium zu Fall brachte.Der neueste Trailer zeigt unter anderem, wie Dante Doms Familie in eine Falle lockt und anschließend mit einer überdimensionierten Bombe durch die Straßen des Vatikans jagt - und diese letztendlich sogar zur Explosion bringt. Das zeigt deutlich, dass Dante bei seinen Racheplänen auf ein großes Spektakel setzt, welches sich durch die gesamte Laufzeit des Films ziehen dürfte. Im Video sind noch viele weitere Actionszenen zu sehen, die unter anderem in London, Portugal und Los Angeles spielen.Neben Vin Diesel kehren in Fast & Furious 10 noch viele weitere bekannte Gesichter der Filmreihe zurück. Dazu zählen Michelle Rodriguez, Jason Statham, John Cena, Scott Eastwood, Sung Kang, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Nathalie Emmanuel und Jordana Brewster. Mit Brie Larson, Alan Richtson, Daniela Melchior und Rita Moreno gibt es zudem eine Reihe prominenter Neuzugänge.Regie bei Fast & Furious 10 führt Louis Leterrier (Der unglaubliche Hulk, The Transporter). In Deutschland läuft der Film am 17. Mai 2023 im Kino an.