Fast & Furious 10: Der erste Trailer ist da und bietet Action satt

Wenn am Sonntagabend in den USA der Super Bowl stattfindet, blicken auch Filmfans weltweit auf das Sportevent. Denn in den Werbepausen gibt es dann wieder den einen oder anderen TV-Spot zu kommenden Blockbustern zu sehen. Zu diesen zählt auch Fast & Furious 10, der vorletzte Teil der Fast & Furious-Reihe. In diesem Fall wurde vorab ein ausführlicher Trailer veröffentlicht, mit einer beachtlichen Länge von knapp vier Minuten.Die Geschichte von Fast & Furious 10 ist eng mit Teil 5 der Reihe (2011) verbunden. Damals hatten Dominic Toretto (Vin Diesel) und seine Crew den Drogenbaron Reyes aus dem Verkehr gezogen. Was sie dabei nicht wussten: Reyes hatte einen Sohn namens Dante (gespielt von "Aquaman" Jason Momoa), der seitdem im Verborgenen seine Rache an Toretto und seiner Familie plant.Die Story bietet somit nicht nur genügend Möglichkeiten für PS-starke Action an verschiedenen Schauplätzen rund um den Globus, sondern auch einige Optionen, viele bekannte Gesichter der Reihe zurückzuholen. Neben Vin Diesel sind unter anderem noch Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena, Scott Eastwood, Helen Mirren, Charlize Theron, Brie Larson und Rita Moreno mit von der Partie.In Deutschland läuft Fast & Furious 10 ab dem 18. Mai 2023 im Kino. Der US-Start findet hingegen erst einen Tag später statt. Dort gibt es den Streifen dann unter dem deutlich kürzeren Titel Fast X zu sehen.