Fast & Furious 10: Finaler Trailer stimmt auf den Kinostart ein

Eiskalte Rache

Nun doch eine finale Trilogie wahrscheinlich

Zwar startet Fast & Furious 10 bereits morgen in den deutschen Kinos, dennoch dürfen sich Fans der langlebigen Actionreihe heute über einen brandneuen - und ziemlich langen - Trailer freuen. In diesem zeigen sich Dom Toretto und seine Familie noch einmal in Bestform.Es ist der Anfang von Ende: In Fast & Furious 10 (Originaltitel: Fast X) kommt es zu einem großen Wiedersehen mit allen Stars der Reihe, die natürlich wieder von Vin Diesel in seiner Rolle als Dom angeführt werden. Mit dabei sind unter anderem aber auch noch Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena, Scott Eastwood, Helen Mirren und Charlize Theron.Diese bekommen es nun mit ihrem bislang gefährlichsten Gegner zu tun, der zudem fest in ihrer Vergangenheit verwurzelt ist. Dante (gespielt von Jason Momoa) ist nämlich der Sohn des brasilianischen Drogenbarons Hernan Reyes, der in Teil 5 der Reihe von Dom und seiner Crew aus dem Verkehr (sprich: getötet) wurde. Dieser ist nun fest entschlossen, seine Rachepläne in die Tat umzusetzen und Dom alles zu nehmen, was ihm wichtig ist.Zu einem Ende der Geschichte wird es allerdings erst in ein paar Jahren kommen, sogar noch später als eigentlich geplant. Denn: Vin Diesel hat bei der Weltpremiere des neuen Films durchblicken lassen, dass die Actionreihe nun mit einer finalen Trilogie, also einem zwölften Teil, endet. Ursprünglich sollte bereits nach dem elften Film Schluss sein.Regie bei Fast & Furious 10 führte Louis Leterrier, der in der Vergangenheit unter anderem schon bei The Transporter sein Können in Sachen PS-haltige Action beweisen konnte. In Deutschland startet der neue Film am Mittwoch, dem 17. Mai 2023, im Kino.