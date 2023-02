FUBAR-Trailer: Arnold Schwarzenegger feiert Netflix-Serien-Debüt

Vater, Tochter, CIA

Arnold Schwarzenegger gehörte einst zu den größten Filmstars überhaupt, Filme wie Predator, Terminator, True Lies und Total Recall dominierten die Kinokassen. Er wechselte in die Politik und kehrte danach vor die Kamera zurück. Seine "zweite" Filmkarriere läuft aber nicht mehr ganz so gut, doch das könnte sich dank Streaming ändern.Man muss Arnold Schwarzenegger wohl kaum einem Leser vorstellen, der gebürtige Österreicher alias Die Steirische Eiche ist aber mittlerweile auch 75 Jahre alt. Im Kino läuft es seit seiner Rückkehr ins Filmgeschäft nicht mehr ganz so gut, denn nach dem Ende seiner politischen Tätigkeit und seiner Position als Gouverneur hatte Schwarzenegger keinen ganz großen Hit mehr.Das ist wohl auch ein Grund, warum Schwarzenegger nun seine Strategie ändert und demnächst sein Netflix-Debüt geben wird. Denn am 25. Mai 2023 wird auf dem Streaming-Dienst FUBAR starten, das ist eine achtteilige Serie mit Schwarzenegger in der Hauptrolle. Verglichen wird sie mit True Lies und das ist sicherlich nicht ganz falsch, zumindest dann, wenn man sich den Inhalt durchliest. Denn FUBAR handelt von einem Vater und seiner Tochter, die nach vielen Jahren herausfinden, dass sie beide heimlich als CIA-Agenten arbeiten.Sie finden heraus, dass ihre gesamte Beziehung eine Lüge war und sie sich gegenseitig im Wesentlichen kaum kennen. Es kommt, wie es kommen muss: Vater und Tochter müssen zusammenarbeiten und erleben eine turbulente und auch humorvolle Spionage-Geschichte."Überall, wo ich hinkomme, fragen mich die Leute, wann ich wieder eine große Action-Komödie wie True Lies machen werde. Nun, hier ist sie", so Schwarzenegger in einem Statement. "FUBAR wird euch in den Arsch treten und euch zum Lachen bringen - und das nicht nur zwei Stunden, sondern eine ganze Staffel lang."FUBAR ist übrigens eine aus dem Militärjargon stammende Abkürzung für eine besonders schlechte Situation, denn damit wird der Satz "Fucked Up Beyond All Recognition" zusammengefasst.