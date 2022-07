Erster Trailer zu Dungeons & Dragons: Das Rollenspiel kommt ins Kino

Diebe werden zu Helden

Dungeons & Dragons bekommt nächstes Jahr einen neuen Kinofilm: Unmittelbar vor dem Start der diesjährigen San Diego Comic-Con hat Paramount den ersten Trailer zur Fantasy-Komödie Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben veröffentlicht, die auf dem überaus erfolgreichen Rollenspiel basiert. In dem Film spielen unter anderem der aus Wonder Woman bekannte Chris Pine und der Fast & Furious-Star Michelle Rodriguez mit, die sich in ein ziemlich aberwitziges Abenteuer stürzen.Es sind gute Zeiten für Fans von Fantasy-Geschichten: Während mit Der Herr der Ringe: die Ringe der Macht und dem Game of Thrones Spin-off House of the Dragon demnächst zwei neue hochkarätige Serien ins Haus stehen, bringt Paramount mit Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben (im Original: Honor Among Thieves) bald einen Film ins Kino, der auf dem gleichnamigen Pen-&-Paper-Rollenspiel basiert.Zugegeben, bis zum Kinostart am 2. März 2023 dauert es zwar noch ein paar Monate, ein erster Trailer macht nun aber schon einmal Laune auf den Film und zeigt eine bunte Mischung aus Action und lustiger Unterhaltung, die sich selbst nie wirklich ernst zu nehmen scheint. Darum geht es: Eine Gruppe Diebe hat ein kostbares und offenbar auch ziemlich mächtiges Relikt gestohlen, welches jedoch in die falschen Hände gelangt und nun die ganze Welt in ein schlimmes Übel zu stürzen droht. Um dies zu verhindern, muss die ungewöhnliche Truppe einen Weg finden, ihren Fehler wieder auszubügeln.Der Trailer bietet auch eine erste Gelegenheit, die unterschiedlichen Helden ein wenig näher kennen zu lernen. Zu diesen zählen ein Dieb und einstiger Barde (gespielt von Chris Pine), eine Barbarin (Michelle Rodriguez), eine Zauberin (Justice Smith) und eine Druidin (Sophia Lillis), die sich offensichtlich in einen Eulenbären verwandeln kann. Regie bei dem Film führt das Duo John Francis Daley und Jonathan Goldstein (Game Night).