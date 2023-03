Dungeons & Dragons: Finaler Trailer zur Fantasy-Komödie erschienen

Paramount Pictures zeigt heute den dritten und zugleich auch letzten Trailer zum Fantasy-Film Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben, bevor dieser Ende des Monats in den deutschen Kinos startet. Dieser macht noch einmal recht deutlich, dass das starbesetzte Abenteuer ziemlich spaßig werden dürfte.Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben bringt die Welt der Rollenspielvorlage auf die große Kinoleinwand. Im Mittelpunkt steht dabei eine Gruppe recht unterschiedlicher Charaktere rund um den Dieb Edgin (Chris Pine), die ein magisches Relikt stiehlt und es daraufhin mit den roten Magiern von Thay zu tun bekommt. Mit dabei sind außerdem: Michelle Rodriguez als Barbarin Holga, Justice Smith als Zauberer Simon, Sophia Lilli als Druidin Doric und Regé-Jean Page als Paladin Xenk.Das neue Video zeigt zwar gleich mehrere Szenen und Charaktere, die wir bereits aus den ersten beiden Trailern kennen, es hält aber auch neue und vor allem witzige Ausschnitte bereit - so ist die Heldentruppe etwa mit der Befragung eines Toten sichtlich überfordert.Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben läuft ab dem 30. März 2023 in den deutschen Kinos. Erste Previews finden bereits am 24. März statt.