Dungeons & Dragons: Neuer Trailer zu Fantasy-Komödie erschienen

Paramount bringt im März die Fantasy-Komödie Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben ins Kino - höchste Zeit also für einen neuen Trailer, der weitere Details zur Handlung verrät und uns die Helden ein wenig näherbringt.Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben basiert natürlich auf dem beliebten Pen-&-Paper-Rollenspiel Dungeons & Dragons und erzählt die Geschichte des Diebes Edgin (gespielt von Chris Pine), der sich mit einer Gruppe bunt zusammengewürfelter Helden zusammenschließt, um zusammen mit diesen ein magisches Relikt zu stehlen. Allerdings geht der Plan ordentlich schief, sprich: das Relikt gelangt in die falschen Hände, und so muss die ungewöhnliche Gruppe zusammenarbeiten und einen neuen, mächtigen Feind bezwingen: Wie der nun veröffentlichte Trailer zeigt, legt sich die Heldentruppe mit den roten Magiern von Thay an.Neben Chris Pine sind im Film unter anderem noch Michelle Rodriguez als Barbarin Holga, Justice Smith als Zauberer Simon, Sophia Lilli als Druidin Doric und Regé-Jean Page als Paladin Xenk mit dabei. Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben startet am 30. März 2023 in den deutschen Kinos, also ein wenig später als ursprünglich geplant.