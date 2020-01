Birds of Prey: Harley Quinn tobt sich im zweiten Kinotrailer richtig aus

Videos automatisch starten

Waren der Joker und Harley Quinn in "Suicide Quad" noch ein Pärchen, gehen die beiden in "Birds of Prey" getrennte Wege. Wie die verrückte Dame allein zurechtkommt, können Comicfans schon bald im Kino erleben. Wenige Wochen vor dem Start zeigt Warner Bros. jetzt einen neuen Trailer.



Wobei "allein" nicht ganz zutreffend ist, denn in dem Film findet die ehemalige Psychologin Harley Quinn (gespielt von Margot Robbie) bei ihrer Suche nach Emanzipation eine Reihe neuer und ausschließlich weiblicher Verbündeter, die allesamt Probleme mit einem gewissen Roman Sionis (Ewan McGregor) haben, der später als Black Mask in Erscheinung tritt.



Namentlich handelt es sich beim weiblichen Antihelden-Team neben Harley um Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Renee Montoya (Rosie Perez) und Cassandra Cain (Ella Jay Basco). Kinobesucher erwartet also jede Menge geballte Frauen-Power, wenn Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn am 6. Februar 2020 an den Start geht.