Doctor Strange 2: Erster Trailer verspricht durchgeknallte Action

Dimensionsübergreifendes Abenteuer

Das Marvel Cinematic Universe (MCU) musste aufgrund der Pandemie eine längere Pause einlegen, seit einiger Zeit läuft die Marvel-Maschine aber wieder auf Hochtouren. Das ist zwar manchmal erfolgreicher (Spider-Man: No Way Home), mal weniger (Eternals), doch für MCU-Nachschub ist definitiv gesorgt. Nächster Halt: Doctor Strange in the Multiverse of Madness.Benedict Cumberbatch hatte 2016 seinen ersten Auftritt als Doctor Strange, der Arzt, der zum Magier wird, ist seither eine der zentralen und auch mächtigsten Figuren des immer weiter wachsenden Marvel Cinematic Universe. Auch in der Phase 4 spielt Doctor Strange eine besonders wichtige Rolle. Das liegt auch daran, dass er eine Brücke zu den TV-Serien schlägt, konkret zu WandaVision sowie Loki - beide haben mit Parallelwelten zu tun, vor allem Loki legte den Grundstein für eine wortwörtlich neue Realität im MCU.Nun hat Marvel den ersten Teaser-Trailer zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness veröffentlicht, dieser gibt einen ersten Ausblick darauf, was Fans im Mai 2022 erwarten dürfen. Und der Streifen wird gleich mehrere Handlungsstränge der MCU-Vergangenheit aufgreifen, so hat beispielsweise bzw. allen voran Wanda Maximoff alias Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) einen Aufritt im Film.Antagonist des Filmes ist Baron Karl Mordo, der ehemalige Freund von Doctor Strange, der sich aber von ihm abwendet, will die Welt von (zu vielen) Magiern befreien - das wurde bereits in der Post-Credits-Szene des ersten Doctor Strange-Filmes angekündigt. Der Doc bekommt es aber auch mit sich selbst zu tun, denn im Multiversum gibt es (mindestens) auch eine dunkle Version seiner selbst.Allzu viel erfährt man aber auch nicht, was in Multiverse of Madness passieren wird. Kein Wunder, der erste Trailer ist auch "nur" ein Teaser. Man erhält aber dennoch einen guten Eindruck, dass Doctor Strange in the Multiverse of Madness ein dimensionssprengendes und salopp formuliert auch durchgeknalltes Abenteuer sein wird.