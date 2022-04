Doctor Strange 2: Neuer Dreams-Trailer zum Marvel-Film eingetroffen

In etwas weniger als einem Monat startet mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness der nächste Marvel-Blockbuster im Kino. Dass die verstickte Multiversum-Geschichte dann ziemlich verrückt werden wird, macht nun noch einmal ein neuer Trailer mehr als deutlich.Der eine Minute lange Dreams-Trailer zeigt einige der Folgen, die Doctor Stephen Stranges (natürlich wieder gespielt von Benedict Cumberbatch) Handeln in Spider-Man: No Way Home ausgelöst hat: Das Multiversum wurde in ein Chaos gestürzt, welches sich nur schwer wieder entwirren lassen dürfte. Neben einer bösen sowie einer Zombie-Version von Doctor Strange hat auch die aus der Disney+-Serie WandaVision bekannte Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) einen Auftritt im Trailer.Regie bei Doctor Strange in the Multiverse of Madness führte der Horror-Spezialist Sam Raimi (Evil Dead, Don't Breathe), dessen Handschrift auch im neuen Trailer schon recht gut zu erkennen ist. Kinostart in Deutschland ist am 4. Mai 2022.