Dead Boy Detectives - Neuer Trailer zur Mystery-Serie von Netflix

Teenie-Detektive aus der Geisterwelt

Bei Netflix startet in diesem Monat Dead Boy Detectives, eine neue Serie, die auf den gleichnamigen Comics von Neil Gaiman und Matt Wagner basiert. Deren Helden sind zwei verstorbene Teenager, die als Geisterdetektive an übernatürlichen Fällen arbeiten. Vorab soll jetzt ein neuer Trailer auf die Serie einstimmen.Die Serie, welche übrigens im Sandman-Universum spielt, erzählt die Geschichte von Edwin Payne (dargestellt von George Rexstrew) und Charles Rowland (Jayden Revri). Die beiden sind nach ihrem Tod in der Geisterwelt nicht nur zu besten Freunden geworden, sondern sie entscheiden sogar gemeinsam, nicht ins Jenseits weiterzuziehen. Stattdessen versuchen sie, aus ihrer ganz besonderen Perspektive heraus, bisher ungelöste Fälle in der Welt der Sterblichen zu knacken. Dabei bekommen es die "Dead Boy Detectives" schließlich nicht nur mit Geistern, Hexen und Monstern, sondern auch dem Tod persönlich zu tun.Wenig überraschend stolpert das Ermittler-Duo in ihren bisher größten und auch gefährlichsten Fall hinein. Die zwei können also zusätzliche Hilfe gebrauchen - und bekommen diese von der (lebenden) Hellseherin Crystal (Kassius Nelson) und ihrer besten Freundin Niko (Yuyu Kitamura).In weiteren Rollen spielen unter anderem noch Jenn Lyon, Briana Cuoco, Lukas Gage, David Iacono sowie Ruth Connell mit. Showrunner der achtteiligen ersten Staffel sind Steve Yockey und Beth Schwartz.Dead Boy Detectives startet am 25. April 2024 weltweit bei Netflix.