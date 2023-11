Dead Boy Detectives: Trailer zur neuen Serie im Sandman-Universum

Bevor irgendwann Staffel 2 der Comic-Adaption Sandman startet, zeigt Netflix noch eine Spin-off-Serie, die im selben Universum spielt: In Dead Boy Detectives ermitteln zwei frisch verstorbene Jugendliche in besonders schwierigen Fällen. Ein erster Teaser-Trailer verspricht durchaus witzige Unterhaltung.Dead Boy Detectives basiert auf einer gleichnamigen Comicreihe, die ab 1991 unter dem Vertigo-Label von DC Comics veröffentlicht wurde und die aus der Feder des Sandman-Schöpfers Neil Gaiman stammt. Im Mittelpunkt stehen hier die beiden gestorbenen Teenager Charles Rowland und Edwin Paine (dargestellt von Jayden Revri und George Rexstrew), die allerdings noch keine Lust auf das Jenseits haben und stattdessen lieber übernatürliche Kriminalfälle lösen. Nebenbei müssen sie die zwei noch vor dem Tod höchstpersönlich verstecken, der ihnen auf den Fersen ist.An der Seite der Geisterdetektive ist unter anderem Kassius Nelson zu sehen, die in die Rolle der (noch lebenden) Hellseherin Crystal schlüpft. Dead Boy Detectives startet im April 2024 mit insgesamt acht Episoden auf Netflix.