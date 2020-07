Cursed - Die Auserwählte - Trailer zur Neuerzählung der Artus-Sage

Videos automatisch starten

Netflix erzählt in Cursed - Die Auserwählte die Artus-Sage aus einer vollkommen neuen Perspektive. Im Mittelpunkt der Fantasy-Serie steht nämlich die junge Frau Nimue. Der Trailer liefert einen Vorgeschmack auf die Serie, die bereits in wenigen Tagen beim Streaming-Dienst startet.



In der Serie Cursed - Die Auserwählte trifft die Teenagerin Nimue auf den jungen Söldner Artus, um mit ihm gemeinsam das Schwert Excalibur zum Zauberer Merlin zu bringen. Keine leichte Aufgabe, denn die beiden werden von den Roten Paladinen verfolgt, die unter der Befehlsgewalt des gegenwärtigen Königs stehen.



In der Hauptrolle ist die Schauspielerin Katherine Langford zu sehen, Artus wird von Devon Terrell gespielt. Sämtliche Folgen der ersten Staffel stehen ab dem 17. Juli 2020 bei Netflix bereit.