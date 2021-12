Cobra Kai - Langer Trailer zu Staffel 4 der Karate-Serie von Netflix

Fans der Netflix-Serie Cobra Kai warten schon seit einer Weile sehnsüchtig auf Staffel 4, da es in dieser endlich zum schicksalhaften Karate-Turnier im All Valley kommen wird. Wer letztendlich als Sieger hervortreten wird und wer seinen Kampfanzug womöglich endgültig an den Nagel hängen muss, wird sich noch in diesem Jahr klären, denn Netflix zeigt die Serie ab dem 31. Dezember.Nach fast einem Jahr setzt Netflix die erfolgreiche Karate-Serie fort: In Staffel 4 dreht sich alles um das All Valley-Karate-Turnier. Um in dem U18-Wettkampf gegen Cobra Kai gewinnen zu können, müssen die Dojos Miyagi-Do und Eagle Fang ihre alten Konflikte begraben und zusammenarbeiten. Doch auch Antagonist John Kreese hat noch den einen oder anderen Ass im Ärmel. Fans wissen bereits: In Staffel 4 kehrt Terry Silver (Thomas Ian Griffith) zurück, um sich mit Kreese zu verbünden.Cobra Kai startet, wie eingangs bereits erwähnt, am 31. Dezember 2021. Voraussichtlich im nächsten Jahr dürfen wir uns dann außerdem auf Staffel 5 der Serie freuen.