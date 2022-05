Cobra Kai: Staffel 5 kommt früher als erwartet, erster Teaser-Trailer

Cobra Kai startet im September 2022 in die bereits fünfte Staffel. Dies hat Netflix nun auch offiziell bestätigt. Außerdem gibt es schon einen ersten Teaser-Trailer, der darauf einstimmt, wie es nach dem All-Valley-Turnier weitergeht.Es ist keine große Überraschung, dass Cobra Kai eine fünfte Staffel bekommt - dass diese aber schon am 9. September dieses Jahres startet, könnte so manchen Fan dann trotzdem verwundern, denn immerhin sind seit der Veröffentlichung von Staffel 4 erst wenige Monate vergangen. Das ist bereits zur Story bekannt: Nach dem dramatischen Sieg von Cobra Kai beim Karateturnier beginnt Terry Silver damit, sein Imperium weiter auszubauen und eröffnet eine Reihe neuer Dojos in der Stadt.Silver hat seinen Konkurrenten John Kresse ins Gefängnis gebracht und auch Johnny Lawrence wendet sich bei seiner Suche nach Wiedergutmachung vom Kampfsport ab. Letzte Hoffnung für den geschlagen Dojo ist somit Daniel LaRusso, der bei einem alten Freund nach Hilfe sucht.Staffel 5 von Cobra Kai wird voraussichtlich wieder zehn neue Folgen umfassen, mindestens eine sechste Staffel befindet sich in der Planung.