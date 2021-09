Cobra Kai - Der erste Trailer zu Staffel 4 kündigt das Startdatum an

Netflix hatte für das Fan-Event TUDUM Neuigkeiten zum Überraschungshit Cobra Kai versprochen und am Wochenende dann natürlich auch Wort gehalten. Gezeigt wurde ein erster Teaser-Trailer zu Staffel 4, der zugleich das Startdatum verrät. Los geht es noch in diesem Jahr - wenn auch nur ganz knapp.



In der vierten Staffel der Serie werden nun endlich die All-Valley-Karate-Meisterschaften im Mittelpunkt stehen - die perfekte Basis, um alte Feindschaften wiederaufleben zu lassen. Besonders spannend dürfte hier die Rückkehr von Terry Silver werden. Für die Serie schlüpft erneut der Schauspieler Thomas Ian Griffith in die Rolle des Schurken, den dieser bereits 1989 in Karate Kid 3 verkörperte.



Die auf den Karate Kid-Filmen basierende Serie startete ursprünglich beim Streaming-Dienst YouTube Red. Mit dem Beginn der dritten Staffel wechselte diese schließlich zu Netflix, wo dann auch Staffel 4 zu sehen sein wird - und zwar ab dem 31. Dezember 2021. Und auch danach ist noch nicht Schluss, denn Netflix hat bereits vor ein paar Wochen mindestens eine fünfte Staffel angekündigt.