Expendables 4: Der erste Trailer ist da - und verspricht Action satt

Viele Neuzugänge für die Crew

Abschied von Stallones Rolle

Im September kehren Sylvester Stallone und seine Crew in Expendables 4 ins Kino zurück, um mal wieder die Welt zu retten. Ob der Film tatsächlich nicht mehr die Fehler seines Vorgängers wiederholt, bleibt abzuwarten, der erste Trailer zeigt jetzt aber schon einmal reichlich Action.Fans des Action-Franchise The Expendables warten nun schon seit fast neun Jahren auf eine Fortsetzung. Die lange Auszeit der Elite-Söldner dürfte nicht zuletzt mit dem durchwachsenen Erfolg von Teil 3 zusammenhängen, der deutlich zahmer als die ersten beiden Einträge ausfiel (USA: PG-13, bei uns: FSK 16).Expendables 4 (offizielle Schreibweise: Expend4bles) soll nun wieder zur alten Härte zurückkehren und zumindest in den USA auch wieder ein R-Rating erhalten. Da die Starriege rund um Sylvester Stallone seither natürlich nicht jünger geworden ist, erhält diese frisches Blut in Form gleich mehrerer Neuzugänge.Zu Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren und Randy Couture stoßen dieses Mal noch Curtis Jackson (50 Cent), Megan Fox, Tony Jaa, Iko Uwais, Jacob Scipio, Levy Tran und Andy Garcia hinzu, die im ersten Trailer schon einmal zeigen, dass sie durchaus mit der alten Garde Schritt halten können. Worum es geht, verrät das Video auch: Eine Gruppe Terroristen (angeführt vom Martial-Arts-Darsteller Iko Uwais) hat mehrere Nuklearwaffen von einem Frachter gestohlen. Gelingt es Ihnen diese zu zünden, würde dies den dritten Weltkrieg auslösen.Für Sylvester Stallone wird es übrigens das letzte Mal sein, dass dieser in die Rolle des Expendables-Anführers Barney Ross schlüpft. In möglichen Fortsetzungen wird dann der von Jason Statham gespielte Lee Christmas dessen Posten einnehmen. Für viele Fans sicherlich ähnlich enttäuschend: Arnold Schwarzenegger wird wohl nicht mehr in seine Rolle als Trench Mauser zurückkehren.Regie bei Expendables 4 führt Scott Waugh (Need for Speed), in Deutschland startet der Film am 21. September 2023, in den USA einen Tag später.