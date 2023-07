Blue Beetle: Warner zeigt den finalen Trailer zur Comicverfilmung

Der erste Latino-Superheld bei DC

Warner Bros. Pictures schickt im August eine weitere DC-Comicfigur zum ersten Mal auf die große Kinoleinwand. Blue Beetle erzählt dann die Entstehungsgeschichte des blau kostümierten Superhelden, der seine Kräfte von einem uralten Relikt erhält. Im zweiten Trailer können wir nun auch einen Blick auf einen weiteren Gegenspieler des Superkäfers werfen.Darum geht es in dem Film: Jaime Reyes (gespielt von dem unter anderem aus Cobra Kai bekannten Xolo Maridueña) hat gerade das College beendet, doch als er nach Hause zurückkehrt, hat er Schwierigkeiten, mit den vielen Veränderungen in seiner alten Heimat zurechtzukommen. Allerdings stehen in Reyes‘ Leben noch viel größere Änderungen bevor, als ihn der "Skarabäus", ein altes Relikt außerirdischer Technologie, als neuen Wirt auswählt und zum Superhelden wider Willen macht. Dieser kann nun etwa fliegen und so ziemlich alles erschaffen, das er sich vorzustellen vermag.Wenig überraschend sind auch böse Kräfte hinter dem Skarabäus her. Während die erste Vorschau bereits die machtbesessene Geschäftsfrau Victoria Kord (Susan Sarandon) vorstellte, teilt im zweiten Trailer nun vor allem der Superschurke Carapax (Raoul Trujillo) gegen den noch unerfahrenen Helden aus. Dessen Roboter-Rüstung macht den "unzerstörbaren Mann" zu einem mindestens ebenbürtigen Gegner für den Blue Beetle.In weiteren Rollen spielen unter anderem noch Adriana Barraza, Damián Alcázar, Elpidia Carrillo, Bruna Marquezine und George Lopez mit. Regie führte Angel Manuel Soto. Kinostart von Blue Beetle in Deutschland ist am 17. August 2023, in den USA gibt es den Film einen Tag später zu sehen.