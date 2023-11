Aquaman: Lost Kingdom - Neuer Trailer zur DC-Fortsetzug erschienen

Es steht viel auf dem Spiel

In genau einem Monat startet Aquaman: Lost Kingdom im Kino. Damit Fans den Film nicht vergessen und sich möglichst bald ihre Tickets sichern, hat Warner jetzt einen weiteren und zugleich dann wohl auch letzten Trailer mit vielen neuen Szenen aus dem Unterwasserspektakel veröffentlicht.In Aquaman: Lost Kingdom (im Original: Aquaman and the Lost Kingdom) bekommt es der von Jason Momoa gespielte Titelheld erneut mit seinem Erzfeind zu tun: Der Superschurke Black Manta ist zurück und noch immer davon besessen, den Tod seines Vaters zu rächen. Brisantes Detail: Da Black Manta inzwischen den magischen Dreizack besitzt, ist er nun mächtiger als je zuvor.Aquaman benötigt also Hilfe - und findet diese in seinem derzeit inhaftierten Halbbruder Orm, dem einstigen König von Atlantis. Trotz aller Differenzen müssen die beiden zusammenarbeiten, um das Königreich und vielleicht sogar die ganze Welt vor dem Untergang zu bewahren.Neben Jason Momoa spielen in Aquaman: Lost Kingdom unter anderem noch Patrick Wilson als Orm, Amber Heard als Mera, Yahya Abdul-Mateen II als Black Manta, Nicole Kidman als Atlanna, Dolph Lundgren als König Nereus und Randall Park als Dr. Stephen Shin mit. In Deutschland startet der Film am 21. Dezember 2023 im Kino.