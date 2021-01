Bliss: Erster Trailer zu Amazons Sci-Fi-Drama mit Owen Wilson

Im Film Bliss stellt ein Mann fest, dass er nur in einer Simulation lebt und ihm der Blick auf die Wirklichkeit verborgen bleibt. Was zunächst ein wenig nach "Matrix" klingt, schlägt letzt­endlich aber doch ganz andere Töne an, wie nun ein erster Trailer zeigt, den Amazon zum Sci-Fi-Drama veröffentlicht hat.Für den Film schlüpft der US-Schauspieler Owen Wilson in die Rolle von Greg, der kurz nach seiner Scheidung auch noch seinen Job verliert. Als sein Leben in Scherben vor ihm liegt, be­geg­net er der geheimnisvollen Frau Isabell (Salma Hayek). Diese erklärt ihm, dass die Welt um ihn herum nur eine Computersimulation ist, die ihm dabei helfen soll, die schönen Dinge im Leben besser wertschätzen zu können. Doch möglicherweise kennt Greg damit noch nicht die ganze Wahrheit.Der Regisseur Mike Cahill (Another Earth) inszenierte die außergewöhnliche Filmidee für Amazon Prime Video, wo der Film ab dem 25. Februar 2021 abrufbar sein wird.