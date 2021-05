The Tomorrow War - Erster Trailer zum SciFi-Spektakel mit Chris Pratt

Videos automatisch starten

The Tomorrow War sollte ursprünglich im Kino starten, pandemiebedingt wurde der potentielle Scifi-Blockbuster mit Chris Pratt in der Hauptrolle dann aber direkt an Amazon Prime Video weitergegeben. Dort ist der Film ab Anfang Juli zu sehen. Ein erster Trailer verrät jetzt mehr zur Story.



In The Tomorrow War kommt es in der nahen Zukunft zu einem Krieg zwischen den Menschen und einer feindlichen Alien-Spezies. Im Jahr 2051 steht die Menschheit schließlich kurz vor ihrer Auslöschung, weshalb in der Vergangenheit oder genauer: im Jahr 2021, nach neuen Rekruten gesucht wird. Einer dieser Rekruten ist der Lehrer und Familienvater Dan Forester (gespielt von Chris Pratt), der sich dem Kampf gegen die unbekannten Alien-Invasoren anschließt.



Regie bei The Tomorrow War führte Chris McKay (The Lego Batman Movie), in weiteren Rollen sind unter anderem Yvonne Strahovski, J. K. Simmons, Betty Gilpin, Sam Richardson und Edwin Hodge zu sehen. Der Film ist ab dem 2. Juli 2021 exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen.