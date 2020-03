Black Lightning - Trailer zur dritten Staffel der Superhelden-Serie

Videos automatisch starten

In wenigen Tagen können Fans der Superhelden-Serie Black Lightning die dritte Staffel auch in Deutschland sehen: Am 26. März stellt Netflix alle 16 neuen Folgen zum Abruf bereit. In den kommenden Episoden befinden sich Jefferson Pierce und seine Frau Lynn fest im Griff der ASA, weshalb Freeland ohne Black Lightning und Thunder zurechtkommen muss. Gleichzeitig nimmt Anissa ihr Alter Ego Blackbird an, um sich Odell entgegenzusetzen.