Black Adam: Erster Trailer zeigt Dwayne Johnson als DC-Antihelden

Die Entstehung von Shazams Erzfeind

Kinostart im Oktober

Mit Black Adam erscheint im Herbst eine der am meisten erwarteten DC-Comicverfilmungen der letzten Jahre, denn kein geringerer als Action-Star Dwayne "The Rock" Johnson wird dann in die Rolle des titelgebenden Antihelden schlüpfen. Nach eher nichtssagenden Teasern hat Warner Bros. nun den ersten richtigen Trailer zum Actionspektakel freigegeben - und dieser ist durchaus vielversprechend.Wie der erste Trailer zeigt, wird der Film in zwei Zeitebenen spielen und so einerseits (weit) zurückblicken und Black Adams Entstehungsgeschichte vor rund 5000 Jahren im alten Ägypten erzählen und andererseits auch in unserer Gegenwart spielen. Dort werden wir dann auch eine Reihe weiterer DC-Charaktere kennen lernen, nämlich Hawkman (Aldis Hodge), Atom Smasher (Noah Centineo), Cyclone (Quintessa Swindell) und Dr. Fate (Pierce Brosnan), die gemeinsam die Justice Society of America bilden und anscheinend ein Auge auf Black Adams werfen.Auch wenn es sich bei Black Adams um keinen Superhelden in eigentlichen Sinn handelt, wird sich der zunächst als Bösewicht eingeführte Charakter im Verlauf der Geschichte aber zumindest zu einer Art Antihelden entwickeln - die Grenzen sind dabei wohl eher fließend. In den Comics ist Black Adams außerdem der Erzfeind von Shazam, der bereits 2019 von Zachary Levi im gleichnamigen Kinofilm verkörpert wurde. Zu einem Aufeinandertreffen der beiden wird es in dem neuen Film aber wohl noch nicht kommen. Comicfans müssen sich hier voraussichtlich auf einen dritten Film gedulden.Ursprünglich sollte Black Adam bereits im letzten Jahr in die Kinos kommen, musste dann jedoch aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Starttermin ist inzwischen der 20. Oktober 2022. Wer die Entstehungsgeschichte des Films schon länger verfolgt, dürfte sich an dieser "kleinen" Verschiebung aber nur wenig stören, denn erste Gespräche mit Dwayne Johnson zur Verfilmung des Comics hat es bereits vor rund 15 Jahren gegeben.