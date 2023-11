Band of Brothers-Nachfolger: Erster Trailer zu Masters of the Air ist da

Vorgänger: Band of Brothers und The Pacific

Ab 26. Januar 2024 auf Apple TV+

Band of Brothers, das hierzulande den Untertitel Wir waren wie Brüder trägt, gehört zu den besten Serien aller Zeiten, auf IMDb kommt die HBO-Produktion auf den vierten Platz - und ist hinter Breaking Bad die zweitplatzierte fiktionale Serie aller Zeiten. Demnächst kommt der zweite Ableger Masters of the Air und dazu gab es nun einen ersten Trailer.Band of Brothers wurde wie der Nachfolger The Pacific von Tom Hanks und Steven Spielberg produziert, beide Serien waren durchaus so etwas wie TV-Ableger von Saving Private Ryan. Und beide Serien bieten wie der bildgewaltige Kinofilm einen ungefiltert brutalen Blick auf den Zweiten Weltkrieg. Dabei erzählt Band of Brothers im Wesentlichen die Geschichte der Befreiung Europas bis zum Kriegsende, The Pacific führt in den gleichnamigen Schauplatz bzw. den japanischen Kriegsschauplatz.Masters of the Air war indes ein Projekt, das schon vor vielen Jahren angekündigt wurde, erneut sollten Tom Hanks und Steven Spielberg sowie deren Produktionsfirmen federführend sein. Allerdings kam die Serie viele Jahre nach ihrer Ankündigung durch HBO nicht voran und wurde später von Apple TV+ aufgegriffen. Allerdings gab es auch danach neue Verzögerungen, zuletzt bedingt durch Covid-19.Nun ist die neunteilige Miniserie aber im Kasten und auch fertigproduziert, Apple wird die Serie am 26. Januar 2024 auf seinem Streaming-Dienst starten. Nun hat man einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht, dieser zeigt aber einen durchaus ausführlichen Blick auf Masters of the Air.Masters of the Air basiert auf dem Buch "Masters of the Air: America's Bomber Boys Who Fought The Air War Against Nazi Germany" von Donald L. Miller und erzählt die Geschichte der 100th Bombardment Group alias The Bloody Hundredth.Bei den ersten vier Episoden führte Cary Joji Fukunaga (True Detective, No Time to Die) Regie, in den Hauptrollen sind die Oscar-nominierten Austin Butler (Elvis) and Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin) zu sehen.