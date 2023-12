Masters of the Air: Apple zeigt den offiziellen Trailer zum Kriegsdrama

Kampf gegen Nazideutschland

Namhaftes Produzententeam

Ende Januar startet Apple gleich mit einem großen Highlight ins neue Serienjahr: Das unter anderem von Steven Spielberg produzierte Masters of the Air wird dann die Geschichte einer amerikanischen Bombengruppe im Zweiten Weltkrieg erzählen. Jetzt steht ein neuer Trailer zum Kriegsdrama bereit.Masters of the Air soll an die beachtlichen Erfolge von Band of Brothers (2001) und The Pacific (2010) anknüpfen. Basierend auf dem Roman "Masters of the Air: America's Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany" des Schriftstellers Donald L. Miller stehen hier nun die 100. Bombengruppe der US-Streitkräfte - die sogenannte Bloody Hundredth - und deren riskante Bombenangriffe auf Nazideutschland im Mittelpunkt.Zwar wird Masters of the Air dabei auch drastisch inszenierte Kämpfe in schwindelerregender Höhe zeigen, gleichzeitig aber vor allem die physische und psychische Belastung thematisieren, der sich die jungen Soldaten aussetzen mussten. Mit Schwerpunkt auf der europäischen Seite des Kriegs spielt Masters of the Air neben Schauplätzen in Deutschland unter anderem auch im Südosten Englands. Bereits vor knapp einem Monat hatte Apple erste Einblicke in die Serie gewährt.Ausführende Produzenten des neuen Apple Originals sind Steven Spielberg, Tom Hanks und Gary Goetzman, zur Besetzung zählen Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Raff Law, Barry Keoghan, Josiah Cross, Branden Cook und Ncuti Gatwa. Regie führen Cary Joji Fukunaga, Dee Rees, Anna Boden, Ryan Fleck und Tim Van Patten.Zum Start am 26. Januar 2024 gibt es die ersten beiden Episoden der neunteiligen Miniserie am Stück zu sehen, die verbleibenden sieben erscheinen im Anschluss immer freitags, sodass das Finale schließlich am 15. März abrufbereit ist.