Army of Thieves - Erster Trailer zum Army of the Dead-Prequel

Nach der Army of the Dead kommt die Army of Thieves: In rund einem Monat zeigt Netflix die Vorgeschichte zum Zombie-Hit, welche dann den Kleinstadt-Banker Ludwig Dieter (Matthias Schweighöfer) in den Mittelpunkt rückt. Jetzt stimmt ein erster richtiger Trailer auf die wahnwitzige Jagd quer durch Europa ein.Army of Thieves spielt zu einem Zeitpunkt, an dem die Zombie-Epidemie aus Army of The Dead in den USA gerade erst ausgebrochen ist. Für eine Gruppe Krimineller scheint dies der ideale Zeitpunkt für einen gewaltigen Raubzug in Europa zu sein, bei dem gleich drei legendäre und natürlich randvoll gefüllte Tresore geknackt werden sollen. Da verwundert es nicht, dass die Gruppe mit Ludwig Dieter den vielleicht besten Safeknacker der Welt anheuert - auch wenn dieser an der Seite der meistgesuchten Verbrecher Interpols zunächst ein wenig fehlplatziert erscheint.Matthias Schweighöfer schlüpfte für den Film nicht nur erneut in die Rolle von Ludwig Dieter, sondern inszenierte den Film auch gleich selbst. Im Trailer sind unter anderem noch die Schauspielerin Ruby O. Fee als Profi-Hackerin Korina, Guz Khan als waghalsiger Fahrer Rolph und Stuart Martin als der Actionheld des Teams, Mr. Brad Cage, zu sehen.Army of Thieves gibt es ab dem 29. Oktober 2021 weltweit auf Netflix zu sehen. Im Juli hatte Netflix im Rahmen der Comic-Con bereits einen ersten Teaser zum Film gezeigt.