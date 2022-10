Ant-Man and the Wasp: Quantumania - So startet Phase 5 des MCU

Pandemie (teil)schuld

Mit Ant-Man and The Wasp: Quantumania startet das Marvel Cinematic Universe (MCU) seine Phase 5 und damit rückt auch ein Name in den Mittelpunkt: Kang, der Eroberer. Dieser ist Fans der Comics sowie Sehern der Disney-Plus-Serie Loki bereits ein Begriff und jetzt bekommt er auch seinen ersten Kinoauftritt.Mit Avengers: Endgame sowie Spider-Man: Far From Home endete 2019 die Phase 3 des MCU und damit sicherlich auch der erfolgreichste Lauf eines Franchises der Kinogeschichte. Die darauffolgende vierte Phase konnte daran nicht ansatzweise anknüpfen, weder qualitativ noch im Hinblick auf Kinobesucher quantitativ.Das hatte natürlich auch mit der Pandemie zu tun, denn die Starts der Filme und Serien mussten verschoben werden. Gründe dafür waren geschlossene Kinos sowie Verzögerungen bei den Dreharbeiten. Doch das ist nicht die einzige Erklärung, warum Filme wie Black Widow, Eternals, Doctor Strange in the Multiverse of Madness und Thor: Love and Thunder den Fans nicht nachhaltig in Erinnerung bleiben werden.Vielmehr fehlte dem Marvel Cinematic Universe eine Richtung und vor allem auch ein Bösewicht des Formats Thanos. Mit Black Panther: Wakanda Forever endet Phase 4 demnächst und den Startschuss zu Phase 5 gibt am 17. Februar 2023 Ant-Man and The Wasp: Quantumania.Der dritte Ant-Man-Streifen ist der insgesamt 31. Film des MCU und wie der erste (noch nicht auf Deutsch verfügbare) Trailer zeigt, steht beim bunten Abenteuer mit Paul Rudd in der Hauptrolle wieder eher die humorvolle und leichte Seite von Marvel im Vordergrund. Der u. a. mit Michelle Pfeiffer, Michael Douglas, Evangeline Lilly und Bill Murray hochkarätig besetzte Film führt ins mikroskopische Quantum-Universum, das sich "unter" unserer Realität befindet.Dort treffen die Helden auch auf den bereits erwähnten Kang (Jonathan Majors), also jenen Schurken, der in der Serie Loki sein MCU-Debüt gegeben hat und die wohl wichtigste Figur im Multiversum ist. Das ist auch der bereits in Phase 4 aufgebaute zentrale Handlungsstrang, der sich bis Phase 6 ziehen und 2025 mit Avengers: The Kang Dynasty sowie 2026 mit Avengers: Secret Wars enden wird.