Ant-Man 3: Brazil Comic Con-Trailer blickt zurück und nach vorne

Mit Ant-Man and the Wasp: Quantumania läutet Disney Anfang des nächsten Jahres Phase 5 des Marvel Cinematic Universe ein und da in Brasilien derzeit die Comic Con stattfindet, wundert es wenig, dass dem Film ein neuer Trailer gewidmet wurde.Der neue Trailer trägt den Titel The Legacy of Ant-Man und blickt zunächst auf die beiden ersten Ant-Man-Filme zurück. Am Ende hält die Vorschau aber dann auch noch ein paar neue Szenen aus Quantumania bereit, die es durchaus in sich haben und zumindest erahnen lassen, welche große Bedeutung das nächste Abenteuer des kleinsten Marvel-Helden für das gesamte MCU haben dürfte.Ant-Man and the Wasp: Quantumania startet am 15. Februar 2023 in den deutschen Kinos. Anfang Mai steht dann mit Guardians of the Galaxy Vol. 3 auch schon der potenzielle nächste Marvel-Hit in den Startlöchern, zu dem es ebenfalls einen (ersten) neuen Trailer gibt.