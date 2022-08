A Jedi's Return: Trailer zum Obi-Wan Kenobi-Special bei Disney+

Seit Mai gibt es auf Disney+ die sechsteilige Serie Obi-Wan Kenobi zu sehen, die an das Ende von Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith anknüpft und die Geschichte des Jedi-Meisters weitererzählt. Im September dürfen sich Fans außerdem über einen ausführlichen Blick hinter die Kulissen freuen. Jetzt gibt es einen ersten Trailer zum Special Obi-Wan Kenobi: A Jedi's Return.Wie die Vorschau zeigt, werden in der Dokumentation unter anderem die Schauspieler Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi) und Hayden Christensen (Anakin Skywalker) über die Rückkehr zu ihren alten Rollen sprechen, außerdem gibt es exklusive Aufnahmen von den Dreharbeiten der Serie und bislang unveröffentlichte Eindrücke aus der Requisitenabteilung.Obi-Wan Kenobi: A Jedi's Return steht ab dem 8. September 2022 zum Abruf bei Disney+ bereit. Abonnenten sollten sich dieses Datum ohnehin vormerken, denn an diesem Tag findet in diesem Jahr der Disney+-Day mit vielen neuen Aktionen und Premieren statt.