Disney+ im August: Alle neuen Serien und Filme im Überblick

Im August geht Disney+ mit knapp 16 neuen Filmen und Serien auf Sendung. Zu den Highlights zählen neue Folgen von The Bear und Only Murders in the Building sowie exklusive Streifen wie Planet der Affen: New Kingdom. Unser Überblick zeigt alle Neustarts und Termine.

Serien-Highlights im August

Filmneuheiten, Star Wars und Dokus

Übersicht aller Disney+ Neustarts im August

"Planet der Affen: New Kingdom" ab 2. August

"Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi: Shorts - Staffel 2" ab 2. August

"Mission: Yozakura Family - Neue Folgen der 1. Staffel" ab 4. August

"The Zone: Survival Mission - Staffel 3" ab 7. August

"Are You Sure?! - Staffel 1" ab 8. August

"The Bear: King of the Kitchen - Staffel 3" ab 14. August

"Abbott Elementary - Neue Folgen der 3. Staffel" ab 14. August

"The Tyrant - Staffel 1" ab 14. August

"Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi - Staffel 2" ab 14. August

"Hell Below - Krieg unter Wasser - Staffel 1-3" ab 14. August

"OceanXplorers - Geheimnisse der Ozeane" ab 19. August

"Selenkay - Staffel 1" ab 21. August

"Marvel Superhelden Abenteuer - Staffel 2-4" ab 21. August

"The Supremes at Earl's All-You-Can-Eat" ab 23. August

"Only Murders in the Building - Staffel 4" ab 27. August

"Unser Zuhause in der Wildnis - Staffel 1" ab 28. August

Jetzt Disney+ streamen Filme, Serien & Co. ab 7,49 Euro

Zum Angebot

Die dritte Staffel von "The Bear: King of the Kitchen" startet am 14. August. Die preisgekrönte Serie begleitet Carmen "Carmy" Berzatto und sein Team bei ihrem Streben nach kulinarischer Exzellenz. Die neue Staffel verspricht alles, was Fans der Serie lieben: Essen, Familie und den Irrsinn des Alltagstrotts. In den Hauptrollen: Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach und Ayo Edebiri.Am 27. August folgt die vierte Staffel von "Only Murders in the Building". Das Amateur-Podcasting-Trio um Charles, Oliver und Mabel sieht sich mit den Ereignissen um Charles' Stunt-Double konfrontiert. Ihre Ermittlungen führen sie diesmal sogar nach Los Angeles, wo ein Film über ihren Podcast in Planung ist. In den Hauptrollen: Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez.Cineasten dürfen sich auf "Planet der Affen: New Kingdom" freuen, der ab dem 2. August verfügbar sein wird. Der Film von Regisseur Wes Ball spielt in einer Welt, in der die Affen die dominante Spezies sind und die Menschen ein Schattendasein fristen. Zuvor war der Streifen bereits im Kino zu sehen.Für die jüngeren Zuschauer startet am 14. August die zweite Staffel von "Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi". Die Serie begleitet junge Jedi auf ihren Missionen durch die Galaxis, während sie versuchen, den Aufstieg der Piraten zu verhindern und in der Ära der Hohen Republik ihre Ausbildung zu absolvieren.Naturfreunde kommen hingegen ab dem 19. August mit OceanXplorers auf ihre Kosten. Die von James Cameron produzierte Serie nimmt die Zuschauer mit an Bord des fortschrittlichen Forschungsschiffs. Ein Team von Forschern und Wissenschaftlern begibt sich auf eine globale Reise, um die "Geheimnisse der Ozeane" zu erforschen.Hier eine chronologische Übersicht aller Neustarts im August: