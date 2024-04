Microsoft: Große Fortschritte bei der Erkennung von Audio-Signalen

Microsoft arbeitet aktuell auch an deutlich besseren Technologien, mit denen sich Audio-Signale eindeutig identifizieren lassen. Das soll zahlreiche neue Anwendungen erlauben - von alltäglichen Helferlein bis hin zu ausgefeilten Katastrophen-Warnsystemen.

Ton statt Bild

Nuancen erkennbar

Zusammenfassung Microsoft entwickelt Technologien zur Audio-Identifikation

KI-Algorithmen ermöglichen präzise Geräuscherkennung

Erkennung von Türklingeln bis zu Atembeschwerden möglich

Warnsysteme für gefährliche Umweltbedingungen in Arbeit

Kontinuierliche Aufnahme und Segmentierung von Umgebungsgeräuschen

Zeitliche Karten der Schallentwicklung zeigen Ereignistendenzen

Smart-Home-Systeme unterscheiden Baby-Schreie nach Ursachen

Zugrunde liegen der Sache natürlich neueste KI-Algorithmen . Diese haben in der letzten Zeit immer wieder eindrucksvolle Ergebnisse gezeigt, wenn es um die Analyse von Bild-Inhalten geht. Prinzipiell sollten die KI-Systeme also durchaus auch in der Lage sein, bestimmte Geräusche sicher zu identifizieren.Einer kürzlich veröffentlichten Patentschrift zufolge, kann Microsofts neue Technologie bereits verschiedene Arten von Geräuschen sicher erkennen - von Türklingeln bis hin zu weinenden Babys oder bellenden Hunden. Aber nicht nur diese. Auch ein Husten oder Atembeschwerden oder ungewöhnliche Geräusche wie das Zerbrechen von Glas werden schon zielsicher identifiziert, berichtet das US-Magazin Windows Report Als ein mögliches Anwendungsgebiet beschreiben die Microsoft-Entwickler ein System, das anhand der Überwachung von Umgebungsgeräuschen erkennt, wenn die Umweltbedingungen auf ein gefährliches Niveau umschlagen. Nutzer können dann etwa direkt gewarnt werden, dass ein aufziehender Sturm zu gefährlich wird, als das man noch ohne guten Grund das Haus verlassen sollte.Dafür ist es nicht nur nötig, ein bestimmtes Geräusch zu erkennen. Vielmehr nimmt das System kontinuierlich die Umgebungsgeräusche auf und zerlegt sie in Segmente. So lässt sich die Entwicklung des Schalls in eine Art zeitlicher Karte einordnen, die auch Tendenzen zu bevorstehenden Ereignissen erkennbar macht.Das System kann aber auch Nuancen in bestimmten Tönen erfassen. So wäre es in einem Smart Home-System in der Lage, Eltern direkt darüber zu informieren, ob hinter einem Babyschreien nun Hunger oder Verzweiflung aufgrund einer unangenehmen Lage steckt. Und auch Erkrankungen lassen sich durch die Analyse von Herzschlaggeräuschen, Husten oder Atembeschwerden erkennen.