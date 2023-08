Bundesliga plus Hollywood: 25% Rabatt auf Waipu & Dazn-Paket sichern

Wer sich für die nächsten zwölf Monate nicht über die Preise des Sport-Streamers Dazn Gedanken machen möchte, bekommt nun wieder für kurze Zeit ein Angebot für einen Doppel-Deal bei TV-Streaming-Anbieter Waipu.tv

Unterhaltung für die ganze Familie

Das bietet das Kombi-Paket

Über 247 Sender (234 in HD), inkl. 62 Pay-TV-Sender

30.000 Filme und Serien auf Abruf

100 Stunden Aufnahmespeicher

Laufzeit 12 Monate, danach monatlich kündbar

Dazn Unlimited Jahrespaket mit:

UEFA Champions League: 121 Spiele inkl. Konferenz



Bundesliga: Alle Freitags- und Sonntagsspiele inklusive



Dazn 1 und Dazn 2 direkt in der Waipu.tv-App

Das Dazn Unlimited-Paket und das Waipu Perfect Plus-Abonnement gibt es jetzt zusammen für nur 29,99 Euro im Monat Damit kannst du neben Bundesliga und Champions League auch mal Serien wie German Genius, Bosch oder Rick and Morty, sowie Filme wie "Hateful 8" oder "Ich einfach unverbesserlich" anschauen. Für genügend Unterhaltungsprogramm ist also für die ganze Familie gesorgt.Der Preis für den Doppelpack beträgt für Neukunden regulär 39,99 Euro - man spart also jetzt 25 Prozent oder 10 Euro pro Monat und damit im ersten Jahr 120 Euro. Es ist jetzt übrigens das erste Angebot derart, seit Dazn seine Tarife umgestellt hat Dieser Sonderpreis gilt für die ersten zwölf Monate. Man schließt dabei einen Vertrag mit der Mindestlaufzeit von einem Jahr ab. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit steigt der Preis im zweiten Jahr dann allerdings gleich auf 54,99 Euro. Man kann mit Ablauf der Mindestlaufzeit aber jederzeit kündigen.Im Preis für den Doppel-Deal enthalten ist der Zugang zur Dazn-App im Wert von derzeit 29,99 Euro im Monat für Neukunden.