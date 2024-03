YouTube, Facebook & X: Die größten Seiten mit User Generated Content

Viele Webseiten greifen auf Inhalte zu, die von anderen Benutzern gepostet wurden. Dieser so genannte User Generated Content (UGC) hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Marketing-Instrument entwickelt. Unternehmen und Marken nutzen UGC, um mit ihrer Zielgruppe in Kontakt zu treten und ihre Markenbekanntheit zu steigern. Die Grafik zeigt, welche UGC-Webseiten derzeit den meisten Traffic generieren.



Demnach führt die Video-Plattform YouTube das Ranking mit rund 34 Milliarden Visits an. Etwa halb so viele Besuche entfallen auf den zweitplatzierten Facebook. Es folgen Instagram, Twitter und das Online-Lexikon Wikipedia. Auf Platz 6 liegt der Social-News-Aggregator Reddit. Reddit könnte laut Medienberichten bereits im Frühling den Börsengang vollziehen. Laut Informationen von Techcrunch.com könnte das Chat- und Nachrichtenportal dabei eine Bewertung von fünf Milliarden US-Dollar erreichen.